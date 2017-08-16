KPSS sanığı 93 kişinin kamuya zararı 13 milyon lira oldu

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 39 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşma öncesi Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıklardan 33'ü hakkında ByLock çözüm tutanaklarının ve tüm sanıkların hangi kurumlarda çalıştığı, ne kadar maaş aldıkları ve oluşan kamu zararına ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

2016'YA KADAR MAAŞ ALDILAR

Rapora göre, 2010 KPSS puanıyla göreve başlayan 93 sanığın, iddianame tarihi olan 30 Mayıs 2016'ya kadar maaş, ek ders, ek ödeme, fazla mesai, yolluk ve benzeri ödemelerle kamuyu 13 milyon 81 bin 41 lira 21 kuruş zarara uğrattığı belirlendi.

Raporda, 2010 KPSS ile atanmadığı belirlenen altı sanık ile bir sanığa ilişkin kamu zararının ise hesaplanamadığı kaydedildi.

Sanık avukatları, dosyaya eklenen bilirkişi raporu ve ByLock çözümlerini kabul etmeyerek, raporların incelenmesi için süre talebinde bulundu.

Beyanda bulunan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın mütalaasında, sanıklardan 16'sının tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıklardan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek duruşmayı 1 Kasım 2017'ye erteledi.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de, soruların sınavdan önce ele geçirilerek, sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıkları kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

TEKRAR SINAVIYLA DEVLETE MİLYONLARCA ZARAR

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığına ilişkin raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle, sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.