KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS ÖABT sonuçlarını açıkladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 21:28
  1. kpss
  2. kpss sonuçları
  3. kpss öabt sonuçları
  4. kpss öabt
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları