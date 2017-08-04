Eğitim Gündemi
Röportaj
Özel Eğitim Kurumları
Sınav Soruları
MEB Duyuruları
Basın Bültenleri
İnsan Kaynakları
KPSS ÖABT sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS ÖABT sonuçlarını açıkladı.
04 Ağustos 2017 Cuma 21:28
ÖABT sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
kpss
kpss sonuçları
kpss öabt sonuçları
kpss öabt
Eğitim Gündemi
KPSS ÖABT sonuçları açıklandı
Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi!
ÖABT sonuçları öyle bir saatte açıklanacak ki
Röportaj
Sınava hazırlıkta en akıllı tercihler
Eğitimin her alanında ÇÖZÜM var
İnançlı ve Bilinçli Nesiller ASFA'da buluşuyor
MEB Duyuruları
MEB'den, ortaokul ve lise öğretmenlerine kritik uyarı!
MEB'den bireysel emeklilik ile ilgili açıklama
Sosyal bilimler liselerinde yabancı dil sınıfları
YÖK Duyuruları
YÖK'ten 'post-doktora' ile ilgili açıklama
YÖK'ten KKTC müjdesi
Üniversite denklik sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Sınav Soruları
YGS cevap kağıtları erişime açıldı
LYS-2, LYS-3 ve LYS-5'in soruları ve cevapları yayınlandı
TEOG'da 2 soru doğru kabul edilecek
'Ömer Dayı' sorusu hatalı değilmiş!
DGS kapsamındaki tercihler 31 Ağustos’ta
KPSS Coğrafya soruları hatalı mı?
Tartışmalı TEOG sorusu iptal edildi
YEP sonuçları bu yüzden açıklanmadı!