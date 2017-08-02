KPSS kursları Türkiye’nin hemen hemen her yerinde çeşitli isimler ve yayın grupları adıyla karşımıza çıkıyor.Kurs sayılarının fazla olması ve tüm kurumların en iyisinin kendi kurumları olduğunu söylemesi insanların kafalarında bir çelişki durumu yaşatmaktadır.

KPSS Kursu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kurs seçerken yapmanız gereken en önemli konu çevrenize yakın olan veya ismini duyduğunuz tüm kursları kendiniz gezerek fikir edinmeye çalışın.

Kursa gitmiş arkadaşlarınız varsa onlara sorular sorarak fikir edinin. Bir kişinin çok memnun kaldığı bir kurstan başka bir kişi memnun kalmayabilir. Bunun nedeni beklentiler ve bakış açıları farklı olabilir.

Kursun kullandığı kaynaklarını inceleyin.

Standartların üzerinde vaat veren yerlerden uzak durun. Ders saati sayısı başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde tutulmalıdır. Bir ders saati vaat ediliyorsa kesinlikle uzak durun.

Bariz ayırt edici bir sebep yoksa kursun size yakın olması önemlidir. Yaz ve kış aylarında hemen hemen her gün kursa gideceğinizi düşünürsek kursa gitmenin çileli olmaması gerekir.

Bir çok kurs Türkiye’nin en iyi kadrosunun kendisinde olduğunu savunur. İsimler üzerinden bir kursa gitmeyiniz. Derse gelecek hocanın bulunduğu ilde ikamet etmesine dikkat edin . Farklı illerden gelen hocaları ders saatleri dışında görmeniz çok zor olabilir.

Kursun sahip olduğu mevcut sınıfları mutlaka ayrıntılı olarak inceleyin . Kendinizi rahat hissedemediğiniz bir kurs ortamı başarınızı olumsuz etkileyecektir.

Bir arkadaşınız ile beraber kursa gitmek gücünüzün düştüğü durumlarda motive açısından önemlidir.