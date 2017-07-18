KPSS davalarında ilk karar: 14 yıl 3 ay!

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iptal edilen 2010 KPSS ile bağlantılı olarak, ÖSYM'nin Soru Hazırlama Biriminde görevli 3 kişiyi, FETÖ üyesi olmak suçlarından 14 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Kan ve İbrahim Usta, tutuksuz sanık Şule Ülker ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini de aldıktan sonra hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan Kan, Usta ve Ülker, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, "terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3'er yıl ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9'ar ay olmak üzere toplam 14 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hapis cezasının yanında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle sanıklardan Usta 54 bin 20 lira, Kan 296 bin 40 lira, Ülker ise 198 bin 220 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAME

KPSS soruşturmaları kapsamında açılan üçüncü davanın iddianamesinde, soruşturma sırasında, ÖSYM'den "kurumda çalışan personel ile yakınlarının girdiği sınavların detaylı araştırılmasının" istendiği, inceleme sonucunda kurumda çalışan 3 ve personel yakını 6 kişi hakkında detaylı inceleme yapıldığı anlatıldı.

Sanıklardan, herhangi bir sınavın hazırlık aşamasında görev almayan, sadece şekilli soruları çizen Kan'ın, sözel ağırlıklı öğrenimine rağmen 2010 KPSS genel yetenek testinde 54 doğru bir yanlış, genel kültür testinden 39 doğru 3 yanlış yaptığına işaret edilen iddianamede, bu sınavdaki öğretmenlik alan bilgisi testinde 120 sorunun 115'ini doğru yanıtlarken, tekrarlanan sınavda sadece 37 doğru cevap verebilmesinin kuşkulu bulunduğu vurgulandı.

Sanık Kan'ın 2006, 2010, 2011 ve 2012 ALES sonuçlarının çok düşük olmasının da kuşkuları desteklediği kaydedilen iddianamede, Kan'ın, 2010'daki başarısının normal olmadığı ifade edildi.

Sanık Ülker'in de 2008 ve 2009 KPSS genel kültür testlerinde 6 ve 4 doğru cevapları bulunurken, soruşturulan 2010 KPSS'deki aynı testte 50 doğruya ulaştığı, aynı sınavın genel yetenek testinde 60 sorunun tamamını doğru yaptığı belirtilen iddianamede, "İptal edilen öğretmenlik alan bilgisi sınavında da 120 soruda 112 doğru cevaba ulaşması da 2008'de 33 ve 2009'da 37 doğru cevabı olması karşısında normal kabul edilmemiştir. İptal edildikten sonra tekrarlanan öğretmenlik alan bilgisi sınavında 120 soruda 69 doğru cevapta kalması, 2010 sonuçlarını çok daha kuşkulu hale getirdiğinden, 2010 KPSS testlerindeki başarısının normal olmadığı değerlendirilmiştir." denildi.

Sanık Usta'nın ise "kendisinin ve yakının girdiği sınavlar dışındaki" sınavların sadece fizikle ilgili sorularının hazırlık aşamasında görev yaptığı bildirilen iddianamede, Usta'nın mezkur sınavda 100 ve üzeri net yapan 9 şüpheliyle telefon görüşme kayıtlarının tespit edildiği, bu 9 şüphelinin de diğer 73 şüpheli ile telefon görüşmelerinin bulunduğu, kendisinin ve irtibatlı olduğu kişilerin de kendi aralarında çok sayıda banka para transferi olduğu bildirildi.