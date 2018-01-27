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KPSS 2018 yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklandı

KPSS 2018'in ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle beraber belli oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:45
KPSS 2018 yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM tarafından her yıl memur adayları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. KPSS sınavına girecek olan adaylar hazırlıklarını yapmaya başladılar. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar bir diğer yandan da sınav tarihini ve ÖSYM'nin yayınlandığı yerleştirme takvimini merak ediyorlar.

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN?


KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak

KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.


DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

 

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:45
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