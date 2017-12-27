KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları açıklandı

2017’nin son KPSS yerleştirme sonuçları da bugün açıklandı. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak için başvuruda bulunan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C numaraları ve şifrelerini sisteme girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilir.

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.