'Kozunu paylaşmak' deyimi nereden geliyor?

Günlük yaşantımızda zaman zaman kullandığımız 'Kozunu paylaşmak' deyimi nereden geliyor? 'Koz' ne demektir?

'Kozunu paylaşmak' deyimi nereden geliyor?
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:43

Koz, ceviz manasına gelir.Eskiden Kastamonu’nun iki köyü arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik vardı. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte buluşur cevizleri paylaşırlardı. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı.

Hatta olay öyle bir seviyeye geldi ki,köylerde kavgaya müsait eli sopa tutan delikanlılar koz paylaşma gününden önce günlerce hazırlık yaparlardı. Bir ana oğlunun büyüdüğünü anlatmak için ”Benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi” derdi…

 
EtiketlerKozunu paylaşmak deyimiKoz
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Kutatku Bildik

Benim oğlan kozunu paylaşacak hale geldi....." hangi kozunu...." :))))))Koz başka bazı dillerde zaten COZ, CUZ , CVZ YANİ aradaki v (vav) ardında bulunduğu harfe u sesi verdiği yani u okunduğu için cuz , cEViz şekline dönüşmüş..

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