Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor

Normalde koruyucu bir protein olan kreatin maddesinden oluşan tırnaklar dayanıklıdır. Sağlıklı bir metabolizması olan kişilerin tırnakları sağlıklı olur. Yüzeyleri düzgün, renkleri pembe, sert olduğu kadar esnek yapıda olur.

Ancak bazen tırnak kırılması ile karşılaşılabilir. Bu tırnak bakımının yeteri kadar yapılmadığına, çeşitli hastalıklara, hormonlardaki düzensizliğe işaret edebilir.

Bu yüzden tırnak kırılması önemsenmelidir. Tırnak sağlığı için, düzenli bir bakım yapılması gerekir.

BESLENME DE ÖNEMLİ

Tırnakların kırılmaması, dayanıklı olması yapılacak bakımla alakalıdır. Dış etkenlerden dolayı tırnağın zedelenmesine engel olmak için koruyucu kremlerin kullanılması, gerekiyorsa eldiven takılması gerekir. Özellikle törpüleme sırasında zedelemeyi önlemek için, tırnak yanları törpülenmemelidir.

Ayrıca beslenmeye dikkat edilmelidir. Vitamin ve mineraller bakımından zengin bir diyet uygulanmalıdır.

ALKOLLÜ KOZMETİK

Tırnak kırılması ayrıca suyu yeterince tüketmeyen kişilerde yaygın olarak görülebilir. Suyun az tüketilmesi tırnakları kırılgan bir hale getirir.

Bunun yanında alkol içeren kozmetik ürünlerinin kullanılması da, tırnak kırılmasına uygun ortam hazırlar.

Şunu unutmamak yararlı olabilir; sağlıklı tırnaklar kırılmaya karşı oldukça mukavemetli olur. Tırnaklarınız kolay kırılıyorsa, ortada bazı sorunların bulunduğu anlaşılmalıdır.

VİTAMİNLER

Tırnak kırılmasında görülen en sık sebep vitamin eksikliğidir. Özellikle tırnak ve saç vitamini olarak bilinen biotin (B7 vitamini-H vitamini) eksikliğinde, demir eksikliği, kalsiyum, magnezyum ve çinko eksikliğinde tırnaklar kolay kırılır.

Bilimsel olarak en bilineni ise olan biotin eksikliğidir olmasıdır. Bunun dışında birçok hastalıkta tırnak kırılması sorunu görülebilmektedir. Bu hastalıklar; hipotiroidi, hipertiroidi, kronik kalp-akciğer hastalıkları, tırnağa kadar yayılan sedef hastalığı, tırnak mantarı, uzun süren sistemik enfeksiyon hastalıklarI tırnak kırılmalarının sebepleri arasındadır.

Beslenme sebebiyle olan tırnak sorunları;

Proteinden yetersiz beslenmede keratin sentezi azaldığı için tırnaklar yumuşayarak kırılır.

Sürekli oje kullanımı tırnağın havasız kalmasına, aseton da yıpratıcı etkisiyle tırnak kırılmasına sebep olmaktadır.

ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Tırnak kırılması bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa, alınacak bazı önlemler faydalı olabilir. Eğer bir hastalık tespiti yapılırsa, bunun tedavisi gerekir. Sizin alabileceğiniz önlemler:

-Tırnaklarınızı fazla uzatmamak,

-Tırnakların yanlarını törpülememek,

-Tırnakların düzenli olarak bakımını yapmak ve nemli tutmak,

-Bulaşık yıkarken eldiven kullanmak,

-Tırnakları alet gibi kullanmamak gerekir.

-Sadece tırnakların değil, tırnak etlerinin de nemlendirilmesi faydalı olacaktır.

-Ağır yüklerin altına tırnaklarla girilmemesi, tırnak kırılmasını azaltabilir.

-Ayakkabınızın sıkması, ter yapması, hava almaması, temiz tutulmaması da tırnaklarınızın sağlığını etkileyecektir.

-Son olarak, yan sütunda belirtiğimiz gibi limondan yararlanmayı da unutmamalısınız.