Közde mısır keyfi evi kül ediyordu

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyünde ikamet eden Süleyman Ertaş’a ait iki katlı ahşap evde, mısır közlerken çatı kısmında yangın çıktı. Yangında evin çatısı bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.