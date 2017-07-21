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Közde mısır keyfi evi kül ediyordu

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde evde mısır közlemesi sırasında çıkan yangın evin çatısını kullanılamaz hale getirdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:45
Közde mısır keyfi evi kül ediyordu

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyünde ikamet eden Süleyman Ertaş’a ait iki katlı ahşap evde, mısır közlerken çatı kısmında yangın çıktı. Yangında evin çatısı bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:45
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