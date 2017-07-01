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Kozanlı şehitlerin kabirleri valilik tarafından yapıldı

Adana Valiliği tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde hizmet verirken şehit düşen polislerin mezarları yapıldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:24
Kozanlı şehitlerin kabirleri valilik tarafından yapıldı

Kozanlı şehit polisler Ali Bulduk, Mehmet Oflaz, Aytekin Kuru ve Ercan Günay’ın mezarları Adana Valiliğinin talimatı üzerine Türk Bayraklı ve şehit polislerin resimlerinin de üzerinde yer aldığı mezarları yapıldı.

Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’nden olan şehit polis memurları Ercan Günay 4 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda, Mehmet Oflaz 16 Haziran 2016’da Adana’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu, Aytekin Kuru Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Kozan ilçesine bağlı Güneri Mahallesi’nden olan şehit Ali Bulduk ise Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu.

Pekmezci ve Güneri mahallerindeki mezarları yapılan şehit polislerin kabirlerine ise çiçekler ekildi. Şehit meslektaşlarının kabirlerini ziyaret eden polis memurları ise şehitlerin mezarları başında dualar okudu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:24
  1. Mardin
  2. PKK
  3. Diyarbakır
  4. Nusaybin
  5. Adana
  6. Bayraklı
  7. Koza
  8. Kozan
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