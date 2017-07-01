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Kozan’da trafik kazası: 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak kaza yapması sonrası meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
Kozan’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozan ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Adil Arslan yönetimindeki 01 R 3034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücü ile birlikte aynı otomobilde yolculuk eden Mustafa Arslan (13), Seymen Arslan (15) ve Mustafa Karadan (15) yaralandılar. Otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılması için ambulansa alındılar. Yaralılar daha sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
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