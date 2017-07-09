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Kozan’da trafik kazası 1’i ağır, 7 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada başına aldığı darbe sonucu durumu ağır olan 3 yaşındaki çocuk Adana’ya sevk edildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:55
Kozan’da trafik kazası 1’i ağır, 7 yaralı

Güneri Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Çandık köyü yolu kavşağında meydana geldi. İbrahim Ç.’nin (39) kullandığı 38 D 0002 plakalı otomobil ile Zülfü Y.’nin kullandığı (32) 01 PJ 196 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 38 D 0002 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Ç., (3) Süleyman Ç., (63) Ayşe Ç., (41) Meral Ç., (16) Süleyman Ç., (10) ve İbrahim Ç. (39) ile 01 PJ 196 plakalı otomobilin sürücüsü Zülfü Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada başından aldığı darbe ile ağır yaralanan 3 yaşındaki Abdulkadir Ç. isimli çocuk Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:55
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