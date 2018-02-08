Köyüne geri dönene 300 koyun desteğinin detayları belli oldu

300 damızlık koyunun hibe olarak verileceğini, veteriner ve yem desteklerinin de sağlanacağını açıklayan Bakan Fakıbaba, tek şartın köyde bulunan arazi tapusunun ipotek olarak alınacağını açıkladı. Köye geri dönüş projesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygulamaya konulacak. 300 koyun desteği kapsamında kentteki işlerini bırakıp memleketlerine geri gidecek olan vatandaşlar, aynı zamanda asgari ücret de alacak.

Köyden kente göçü önlemek için hazırlanan proje kapsamında çiftçi ailelere 300 adet damızlık koyun verilmesi öngörülüyor.

'KENDİ İŞİNİN PATRONU OL' PROJESİ

Yenişafak'ta yer alan habere göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

300 KOYUN + ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

“Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesi” diyen Fakıbaba, şöyle konuştu: “Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder.

'YAVRULARI BİZE SATABİLİRLER'

Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak.”

KOYUN KAÇ AYDA KUZULAR?

Koyunlar çiftleşmenin ardından gebe kalınma durumuna göre ortalama 5 ay içerisinde doğum yapar. Koyunda gebelik 150 gün kadar sürer. İkiz doğumlarda ise bu süre birkaç gün daha kısa olmaktadır. Gebeliğin ilk 3 ayında dışarıdan fark edilebilecek şekilde gebelik belirtileri gözlenemez. 4 ve 5. aylarda ise meme gelişimi ve arka bölgelerde karın hacminin artması ile gebelik gözlenebilir düzeye gelmektedir.