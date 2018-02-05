Koyun yetiştiricileri uyumuyor

Baharın müjdeleyicisi olarak da bilinen kuzu doğumları her yıl ocak ve şubat ayında başlarken, bu yıl mevsim şartları nedeniyle daha erken başladı.

Kuzu doğumları hayvan sahiplerinin yüzünü güldürürken, yetiştiricilerinde mesaileri arttı. Yetiştiriciler, kışın erken başlayan doğumlara dikkat edilmediği takdirde kuzuların telef olabileceğini belirtiler.

Bingöl merkez Çayağzı bölgesinde kurdukları seyyar ağılda koyun yetiştiren Temiz ailesi, gün boyu yeni doğan kuzularla ilgilendiklerini söylediler.

Yıl boyunca hayvancılık yaptığını söyleyen hayvan sahiplerinden Diyar Temiz, şu an koyunların doğum sezonu olduğunu söyleyerek, doğan kuzuların telef olmamaları için gayret gösterdiklerini belirtti.

Temiz, “Kuzu doğumlarının olması bizim için gülme ve sevinme vaktimizdir. Batığımız, emek verdiğimiz koyunlardan verim aldığımız bir zamandayız. Kuzuların doğması, büyümesi ve ardından satmamız bizim için zorluktan sonra bir rahatlamadır. Çünkü hayvancılık bakım ve uğraş ister, iyi bir bakımdan sonra güzel bir verim olur.” dedi.

“HAYVANCILIK ZOR MESLEK OLSA DA GEÇİMİMİZ İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Kış aylarından sonra baharın gelmesiyle hayvanlarını Karlıova yaylalarına götürdüklerini söyleyen Temiz, "Bingöl merkeze bağlı bir köydeyiz. Buraya kış yaylası diyebiliriz. Burası bizim için iyidir, 6 ay boyunca burada kalıyoruz. Şu an burada elektrik ve su yok. Hayvancılık ne kadar zor görünse de eğlenceli tarafı da var. Hayvancılık aile mesleğimizdir halimizden memnunuz. Bu bölgede hayvancılık yapmak zordur geçimimiz için bakmak zorundayız. Hayvancılıkta devlet desteği var. Burada en büyük sıkıntımız elektrik ve sudur. Mesela suyu gidip bir kilometre uzaktan getiriyoruz. 3-4 yıldır kış aylarında hayvanlarımız için buraya geliyoruz. Hayvancılık eskisi gibi cazibeli değil, bitme noktasına gelmiştir. Herkese hayvancılığı tavsiye ediyorum. Hayvancılık, zor bir meslek olduğu için insanlar yanaşmıyor." ifadelerini kullandı.

“KOYUNLARIMIZIN DOĞUM SEZONUDUR”

Hayvan sahiplerden Behçet Temiz de koyunların doğum sezonu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "4 yıldır Bingöl merkeze bağlı Çayağzı köyünde kış ayında burada konaklıyoruz. Burada en büyük sıkıtımız su ve elektriktir. Aile olarak 6 kişi hayvanlara bakıyoruz. Bahar gelince de hayvanları yaylaya götürüyoruz. Hayvansal ürünlerimiz ucuza gidiyor."

“YEM BİTKİLERİ ÇOK PAHALI”

Kış aylarında yem ürünlerinin fiyatları çok yüksek olduğunu ifade eden Temiz, “Şu an saman kilosu 750 kuruştan alıyoruz. Arpa kilosu ise bir liradan alıyoruz. Hayvancılık mesleğimiz babadan gelmedir, severek yapıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rızkımız için uğraşıyoruz. Devlet destekleri de var. Zor bir meslek olduğu için herkes yapamıyor. Yeni nesil gençler hayvancılık yapmak istemiyor. Herkese hayvancılığı tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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