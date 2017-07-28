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'Koyun can, kasap et derdinde!' Şoför, minibüsün üzerine çıkan yolculardan para topladı

İstanbul'da dün yaşanan yağış afetinde objektiflere yansıyan bir görüntüdeki detay, sosyal medyada tartışma yarattı. AA muhabirinin çektiği bir fotoğrafta suya gömülen minibüsün üzerine çıkan yolculardan şoförün para topladığı iddia edildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:57
'Koyun can, kasap et derdinde!' Şoför, minibüsün üzerine çıkan yolculardan para topladı

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. O sırada AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntüler Twitter'da minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumlarına neden oldu. 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:57
  1. İstanbul yağış
  2. koyun can derdinde
  3. Minibüs üstüne
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