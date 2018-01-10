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Köylüleri azarlayan o görevli açığa alındı

Silivri’deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan görevli açığa alındı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
Köylüleri azarlayan o görevli açığa alındı

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan ’Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı,dün Seymen köy kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra köylüler katıldı.

Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nden gelen görevliler köyde toplantı düzenledi. Toplantı düzenleyen köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermeyen görevli, kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Görevli köylüleri "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlarken, kahvede bulunanlar "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı.

TWITTER’DEN AÇIKLANDI

Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edilemeyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
  1. silivri
  2. Dr. Avukat Veli Böke
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