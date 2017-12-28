Köylüleri ayağa kaldıran gizemli canlı! Uzmanlar...

Güney Afrika'da yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı köyde, birkaç kişi koyun sürüsü arasında yarı hayvan yarı insana benzeyen bir 'yaratık' buldu. Bir koyunun doğurduğu yavruyu köylüler bulduğunda hayatta değildi. 'Yaratığın' doğduğu duyulunca köyde bir infial uyandırdı ve türlü inanışlar ortaya çıktı.

Köylüler 'yaratığın' şeytan tarafından gönderildiğine, zalimliğin ve büyünün bu yaratığın doğmasına neden olduğuna inanıyorlardı. Bir koyundan ölü olarak dünyaya gelen yaratık o kadar büyük bir paniğe yol açtı ki fotoğraflar gittikçe yayılınca bölgeye inceleme için uzmanlar gönderildi.

Veteriner hizmetleri başkanı ilk bakışta koyunun insana benzediğini ancak insan olmadığını söyledi. Uzman veteriner durumun sadece bir söylenti olduğunu kuzunun annesinin hamileliğin başlarında rift vadisi ateşi hastalığına yakalandığı için kuzunun deforme olduğunu açıkladı. Doktorun açıklamalarına rağmen köylülerin içi hale rahat değil.

RİFT VADİSİ ATEŞİ NEDİR?

Rift Vadisi ateşi, başlıca Aedes cinsi sivrisineklerle geçen kendini sınırlayan ateşli hastalıktan kalıcı körlüğe neden olan retinit, ölümcül ensefalit ya da kanamalı ateşe kadar gidebilen bir klinik seyri olan ve Sahra altı Afrika ve Arap yarımadasında salgınlara neden olmuş bir hastalıktır. Rift Vadisi Ateşi Virüsü, hayvanlarda ölüme ve düşüklere neden olması nedeniyle ''Tek Sağlık'' yaklaşımı, korunma ve kontrolde önem taşımaktadır.