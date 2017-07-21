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Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde imam olmaması nedeniyle 8 aydır ezan sesine hasret kaldıklarını ve cenazelerini de komşu köyün imamına yıkattıklarını belirten vatandaşlar, köylerine imam görevlendirilmesini istedi.
21 Temmuz 2017 Cuma 12:53
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:53
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