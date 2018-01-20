Köylüler Afrin sınırına dev Türk bayrağı astı

Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG'liler tarafından açılan taciz ateşine hudut karakolundan karşılık verilmesi nedeniyle bölge hareketlendi. Gazetecilerin akın ettiği Sugediği mahallesinde de oturanlar evlerine, daha sonra da Suriye'den görülen bir tepeye bayrak çekti.

Dün top atışlarının yapıldığı Sugediği sınır karakolunda bugün öğle saatlerine kadar herhangi bir atış yapılmadı.