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Köylerde yol ve su çalışmaları devam ediyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde yol ve su çalışmaları devam ediyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:49
Köylerde yol ve su çalışmaları devam ediyor

Kilis’te, yürütülmekte olan alt yapı çalışmalarını yerinde görmek, aşırı kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çekilen köylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat beraberinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Yaşar Karpınarve teknik heyet incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Bolat, ilk olarak sıcak asfalt uygulamasının yapılacağı Ravanda yolunda Bağarası köyündeki menfezlerde inceleme yaptı. Bolat, sonra yoldaki genişletme çalışmalarını incelemesine müteakip Dutluca ve Koçcağız köylerinin düzenlenen protokol doğrultusunda içmesuyu sorunu çözülen kontrollü vana sistem uygulaması yerinde incelenerekDutluca köyündevatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Genel Sekreter Bolat, Musabeyli ilçesine bağlıBozkaya köyünde birlikte içme suyu ve yapılması düşünülen cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:49
  1. Bolat
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