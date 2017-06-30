Köylerde kömür dağıtımı tamamlandı

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür dağıtımları yaklaşık bir aydan beri devam ediyor. Köylere tırlar ile götürülen kömürler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Adıyaman merkeze bağlı 130 köy ve mezrada kömür dağıtımı tamamlandı.

Her aileye 750 kilogram kömür dağıtımı yapılırken, Adıyaman’a 2017 yılında 16 bin ton kömür dağıtımı yapılacak. Kömür dağıtımlarının il merkezinde başlayacağı öğrenildi.