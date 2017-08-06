Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Köydeki tavuk ölümleri korkuya neden oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk Köyü'nde meydana gelen toplu tavuk ölümleri köy halkını endişelendirdi.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:16
Köydeki tavuk ölümleri korkuya neden oldu

Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk Köyü Bakacak Mahallesi’nde yaşayan Necla Yazıcı, Nuriye Yazıcı ve Zeynep Yazıcı'ya ait 59 tavuk aralıklarla telef oldu. Telef olan tavuklardan 32'sinin sahibi Necla Yazıcı, "3 gün içerisinde tavuklarım peş peşe öldü. Ölen tavukları çuvala koyup attık. Hayvanlar yedi. Kuş gribi olabileceği söylendi" dedi.

Aynı mahallede yaşayan ve 20 tavuğundan 17 tanesi 6 gün içerisinde telef olan Nuriye Yazıcı ise ölen tavuklarını poşetlere koyup attığını belirtti.

Köyde peş peşe tavuk ölümlerinin görülmesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaşanan tavuk ölümleri, köy halkını tedirgin etti.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, "Kuş gribi olup olmadığı henüz belli değil. Ölen tavukların hepsi bir anda ölmemiş. 3 gün içinde ölen var, 6 gün içinde ölen var. Bu konuyla ilgili  İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdik. Ekipler köye giderek ölen tavuklardan numune alarak laboratuvara gönderdi. Laboratuvar incelemesi sonucu kuş gribi olup olmadığı kesinlik kazanacak" dedi.

Sİvas kent merkezi yakınlarındaki Kumyurt, Serpincik ve Akören köylerinde de 1 Ağustos'ta kanatlı hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemede, telef olan kazda kuş gribi virüsüne rastlanması üzerine tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:16
  1. tavuk ölümleri
  2. sivas
  3. suşehri
  4. tavuk
  5. kuş gribi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes oraya akın etti! Bugün İstanbul...
    1. Herkes oraya akın etti! Bugün..
    2. Başkan'ın belediye binasına astırdığı..
    3. MİT TIR'ları davasında şok eden detay!
    4. Ölümcül darbe
    5. Antalya’da vahşet: 20 kedi katledildi
    6. Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
    7. Sıcaklar, denizi olmayan kentte Hazar..
    8. Göztepe'nin yaş ortalaması yükseldi
    9. Ndiaye'den itiraf! İngiltere'den...
    10. Vahşi kurtların kadına olan sadakati
    11. Belediyenin kapısına 'Rüşvet alan da..
    12. Yunanistan'a geçmeye çalışan 60..
    13. Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik..
    14. Aydın'da yunanistan'a kaçmaya..
    15. Mısır, Gazze Şeridi sınırında bir..
    16. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Kalbi..
    17. Jeremain Lens ne demek istedi? "Bana..
    18. Belözoğlu'ndan Emre Mor sözleri!
    19. Iğdır'da iş yeri yangını
    20. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İsyanımız..
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya cevap vermedi!
    'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya cevap vermedi!
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var