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Köyde büyük kavga… Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ortalık kan gölüne döndü

Muş’ta mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:42
Köyde büyük kavga… Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ortalık kan gölüne döndü

Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde meydana geldi. Gün ve Ağkan aileleri arasında mera yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Yücel, Fevzi, Nevzat, Servet, Halit, Gülten ve Yücel Gün ile Kasım, Sadık, Sinan ve Abdulhalik Ağkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık Ağkan ile Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri köy ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:42
  1. Muş
  2. mera
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