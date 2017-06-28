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Köy yollarına büyükşehir eli

Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:24
Köy yollarına büyükşehir eli

Raylı sistem, yeni yol ve yol genişletme ile köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçede de ulaşım kalitesini artıracak çalışmaları sürdürüyor. Yıllar sonra köy grup yollarını bile sıcak asfaltla tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde de merkez ile Aralık mahallesi arasındaki 3,5 kilometrelik yol ile Bakırköy ve Tepecik arasındaki 6 kilometrelik yolun asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Karaoğlan, Ayaz, İncilipınar, Doğancı ve Tepecik hattı olan Mustafakemalpaşa ile Karacabey’i bağlayan 10 kilometrelik yoldaki çalışmaları da tamamlanma aşamasına getirdi.

Bursa’nın ulaşılabilir bir şehir olması yönündeki çalışmaların merkezin yanında ilçelerde de devam ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bütün yolların yenilendiğini söyledi. Mustafakemalpaşa’da da tüm köylere giden grup yollarının sıcak asfaltla kaplandığını ifade eden Başkan Altepe, “Son 2-3 ayda ilçe merkezi ile Aralık Mahallesi arasındaki 3,5 yolun asfaltlanmasını tamamlandık. Yine Bakırköy ile Tepecik arasındaki 6 kilometrelik yol tamamlandı. Karaoğlan, Ayaz, İncilipınar, Doğancı ve Tepecik hattı dediğimiz, Mustafakemalpaşa ile Karacabey’i bağlayan bu hatta da 10 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanması çalışması devam ediyor. Yani son aylarda 20 kilometrelik sıcak asfaltı ilçeye kazandırdık ve bunun için 9 milyon TL yatırım yaptık. Son 3 yılda ise Mustafakemalpaşa ilçemizde 40 milyon TL’lik asfalt çalışması yaptık. Eksik kalan bölgeler tamamlanıyor. Program sırasına göre çalışmalarımız devam ediyor. İşlerde durma, aksama yok. Bütün köylere ulaşıncaya kadar çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:24
  1. Bursa
  2. Karacabey
  3. Bakırköy
  4. Recep Altepe
  5. Mustafakemalpaşa
  6. Tepecik
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