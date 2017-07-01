Köy yolları bakımsızlıktan dökülüyor

Köylüler, yolların durumuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi yetkililerine defalarca bilgi vermelerine rağmen henüz herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdüler. Köylüler, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda, “Yoğun geçen kış şartları ve havaların yağışlı gitmesi nedeniyle köy yollarımız aşırı derecede bozuldu. Yolların durumunu defalarca İl Özel İdaresi yetkililerine iletmemize rağmen çağrımıza kulak asmadılar. Yollarımız bakımsızlıktan dökülürken adeta köstebek yuvasına döndü. Köylere ulaşımlarımızı güçlükle sürdürüyoruz. Son olarak bayram öncesinde yetkilere ulaştık. Bayramda trafik hareketliliği fazla olacağından köylülerimizin rahat bir şekilde köylerine ulaşmalarını arzu ettik ama olmadı. İl Özel İdaresi yetkililerine bir kez de sizin aracılığınız ile seslenmek istiyoruz. Bizleri sadece seçim zamanlarında hatırlamasınlar. İl genelinde bazı köy yollarının asfaltlanması yönünde çalışmaların başladığını görüyoruz. Bizim köy yollarımızın da asfaltlanacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak bir tarafta köy yollarını tamamıyla asfaltlarken geriye kalan diğer köy yollarının da bakımının yapılması gerekiyor. Köylüler olarak bozuk yollarda ulaşım noktasında büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yetkililerin bir an evvel sesimize kulak vermelerini ve yollarımızın bakımının yapılmasını istiyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.