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Kovaladığı kız emlakçıya sığınınca dükkan sahibini öldürdü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:15
Kovaladığı kız emlakçıya sığınınca dükkan sahibini öldürdü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.'den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş'tan yardım isteyen Rukiye S.nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş'un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ardından Rukiye S.'nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.'nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş'un işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine işyerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş'un cesedi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Rukiye S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.'yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında gözaltına aldı. Kaçan şüphelilerden Murat K. de daha sonra yakalandı. 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:15
  1. ısparta
  2. yalvaç
  3. Murat K
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  • PolatPolat27 dk önce
    Katil bir kaç yıl içinde çıkar nasıl olsa. Ölen öldüğü ile kalır.....
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