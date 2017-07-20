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Şaka değil: Kötü ruh çıkartırken böyle saldırıya uğradı
Pakistan'da kötü ruh çıkarmak isteyen bir vatandaşın başına gelenler izleyenleri güldürdü.
20 Temmuz 2017 Perşembe 13:12
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:12
Pakistan
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kötü ruh çıkarma
saldırı
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