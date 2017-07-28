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Koşuyolu Parkı’nda fırtınanın yıkımı havadan görüntülendi

İstanbul’u dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına Koşuyolu Parkı’nda birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Büyük hasarın oluştuğu park havadan da görüntülendi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:11
Koşuyolu Parkı’nda fırtınanın yıkımı havadan görüntülendi

İstanbul’u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile yağışlar Kadıköy’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte lodos yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkıldı. Şiddetli fırtına özellikle Koşuyolu Mahallesi ve Koşuyolu Parkı’nı etkiledi. Bölge sakinlerinin uğrak yeri olan Koşuyolu Parkı’nda ağaçlar ve aydınlatma direkleri fırtına nedeniyle devrildi. Büyük hasarın oluştuğu park havadan da görüntülendi. Parkın son halini gören vatandaşlar da yerle bir olmuş ağaçların fotoğraflarını çekti. Parkta her gün oyun oynayan çocuklar ise, üzgün olduklarını söyleyerek, parkın eski haline getirilmesini istedi.

Kadıköy Belediyesi ekiplerinin fırtına ve doludan kaynaklı zarar gören yerlerdeki çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:11
  1. İstanbul
  2. Kadıköy Belediyesi
  3. Kadıköy
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