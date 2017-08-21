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Koşu çarkında asılı kalan Hamster'ın dramı!
Koşu çarkında koşarken birden asılı kalan Hamster komik görüntülere vesile oldu.
21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Koşu çarkında asılı kalan Hamster
Hamster'ın dramı
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