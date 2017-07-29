Köstebek plakayı verdi, FETÖ harekete geçti

MİT TIR'ları kumpası deşifre edilmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan MİT TIR'ları iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan 55 şüpheli arasında TIR'ların durdurulması olayını organize eden 11 sivil imamın yanı sıra bir de MİT görevlisi dikkat çekti. MİT görevlisinin TIR'ların durdurulması olayında FETÖ'nün MİT'teki köstebeği olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun 1 Ocak 2014'te TIR'ların durdurulması sırasında TIR'ları takip eden MİT personelini taşıyan eskort araçta yer aldığı belirlendi. TIR'lar ve eskort araçların plakaları Karaahmetoğlu tarafından FETÖ yöneticilerine bildirildi. İşte iddianamedeki detaylar:

ÖZEL KUVVETLER'DEN MİT'E GEÇTİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Kaan Kürşat Karaahmetoğlu isimli MİT görevlisi 2011'den 2013 Nisan'ına kadar çeşitli rütbelerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptı. 2013'ün nisan ayında binbaşı rütbesiyle MİT'te görevlendirildi. 27 Aralık 2013'e kadar Ankara'da MİT'e bağlı Özel Operasyonlar Daire Başkanlığı'nda görev aldı. Bir süre sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan yerleşkesine gönderildi.

Karaahmetoğlu'nun FETÖ ile ilişkisi ise MİT'ten önceki görev yeri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbe girişimi sonrası yapılan FETÖ soruşturması çerçevesinde ortaya çıkarıldı. Başsavcılığa gönderilen bilgi notunda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 'Ö...' ve 'T...' isimli personellerin Karaahmetoğlu'yla ilgili ifadesi yer aldı. 2 personel de Karaahmetoğlu'yla birlikte FETÖ içerisinde yer aldıklarını, beraber abilere giderek sohbet ettiklerini dile getirdi. Kaan Kürşat Karaahmetoğlu 29 Temmuz tarihinde FETÖ iltisakı nedeniyle MİT'ten ihraç edildi.

ÖNCE İTİRAF ETTİ SONRA YAN ÇİZDİ

Şüpheli Karaahmetoğlu 3 Ağustos'ta alınan ifadesinde FETÖ üyesi olduğunu kabul ederken, 2'nci ifadesinde ise TIR'ların durdurulması olayında TIR'lara eskortluk eden MİT'e ait araçta olduğunu söyledi. TIR'ların durdurulacağından daha önce haberdar olmadığını öne süren şüpheli, TIR'ların durdurulması sonrası bile FETÖ abisiyle ilişkisini sürdürdüğünü, TIR'ların FETÖ ile ilişkisini sorduğunda ise "Biz de bilmiyoruz" cevabını aldığını ifade etti.

Karaahmetoğlu, Özel Kuvvetler'de yaptığı itirafları İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde yalanladı. FETÖ ile herhangi bir bağı olmadığı iddiasında bulundu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Karaahmetoğlu'nun bu manevrasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

HALİL ALP İHBAR ETTİ

Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun 1 Ocak 2014'te MİT'e ait yardım faaliyetini ve faaliyete katılacak araçların plakasını FETÖ'ye bildirdiği anlatılan iddianamede, "Faaliyette yer alan TIR'ın ve eskort aracın şüpheli tarafından FETÖ/PDY yöneticilerine bildirildiği, bu yöneticiler aracılığıyla şüpheli Halil Alp'in TIR ve eskort aracının plakalarını öğrenerek ihbarı yaptığı anlaşılmıştır" denildi