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Kos'ta turistler geceyi sokakta geçirdi, Bodrum'da hayat normale döndü

Yunanistan'da binlerce insan parklarda ve meydanlarda uyudu, uluslararası ajanslar çok sayıda fotoğraf servis etti. Türkiye'de ise Bodrum'da artçı şok korkuttu ancak ilerleyen saatlerde herkes evlerine veya otellerine döndü.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:33
Kos'ta turistler geceyi sokakta geçirdi, Bodrum'da hayat normale döndü

Gökova Körfezi'nin iki yakasında yer alan Yunan adası Kos ile Türkiye'nin tatil merkezi Bodrum'u sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor.

Kos'ta birçok ada sakini ve turist, gece evlerine giremedi ve sokaklarda sabahladı. 5 büyüklüğündeki artçı şokla birlikte paniğin daha da büyüdüğü adada birçok kişi çadır kurdu, bazıları da şezlonglarda uyudu.

Reuters ve AP, geceyi sokakta uyuyarak geçiren çok sayıda insanın fotoğrafını servis etti.

Yaklaşık 200 bin turistin bulunduğu Kos'tan bildiren Euronews muhabiri Michalis Arampatzoglou, "2015 yılının yazında göç krizi vardı. Bu meydan onlarca göçmenle ve mülteciyle doluydu. Depremden bir gün sonra, yine bu meydanda bu kez binalarda kalmaktan korkan ada sakinleri ile turistler dolu" diyor.

Körfezin diğer yakasında, Bodrum'da ise dün akşam gerçekleşen artçı şok korkutsa da ilerleyen saatlerde ilçe sakinleri evlerine, turistler otellerine döndü.

Anadolu Ajansı, tatilcilerin Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi'nden fotoğraflar geçti.

Kumbahçe Mahallesi'nde bir çift sokak düğünüyle dünya evine girdi. Davetliler düğünde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Önceki gece yarısı meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adasında biri Türk turist iki can kaybına yol açmıştı. Büyük depremden bu yana sayıları yüzleri bulan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:33
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