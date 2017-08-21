Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da hayatını kaybetti

Kosova'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçen Bayram Recepi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:25
Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da hayatını kaybetti

Kosova'da beyin kanaması geçiren ve bir süre önce Türkiye'ye tedavi görmek için gelen Recepi'nin Türkiye'de sabah 09:45´te hayatını kaybettiği, cenazenin Kosova'ya getirileceği belirtiliyor.

Recepi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar yayınladığı mesajında şunları söyledi: 'Kosova'nın 2001-2004 yılları arası ilk Başbakanı olarak bilinen Bayram Recepi'nin vefatını bugün sabah büyük üzüntüyle öğrendik. Şahsım, KDTP ve Kosova Türk toplumu adına başta kederli ailesi olmak üzere tüm Kosovalıların başı sağolsun diyorum. Kendisi vatansever ve dost bir insandı. Başbakan, bakan ve belediye başkanı olarak herkese yakın ve anlayışlıydı, ayrıca toplumumuzun da büyük dostuydu. Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum'.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:25
  1. bayram recepi
  2. kosova ilk başbakan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    1. Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    2. Bunu da yaptılar… Hac ve Umre..
    3. Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da..
    4. D vitamini eksikliği obez yapıyor!
    5. Kurban eti sıcakken buzdolabına..
    6. FETÖ'cü Tarık Toros, Erdoğan'ı..
    7. Suudi prens 300 valizle geldi 800..
    8. İki ölümcül yılan birbirini yemek için..
    9. Yaptığı hata Kılıçdaroğlu'nu rezil etti!
    10. Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda..
    11. Kaporayı önemseyen vatandaşlarla böyle..
    12. Adolf Merkel'i sandığa gömün!
    13. Türkiye düşmanı hırladı: Almanya fazla..
    14. Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve..
    15. Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda..
    16. Laiklik bizi bozuyor!
    17. Bu sakızın kilosu 600 TL! Çünkü...
    18. ‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’
    19. Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı
    20. Açıköğretim’den bir ilk daha...
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!