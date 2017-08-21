Kosova’nın ilk başbakanı Bajram Rexhepi, İstanbul’da vefat etti

Kosova İçişleri Bakanı görevini de yürütmüş olan Bajram Rexhepi, geçirdiği iki beyin kanaması sonrasında Kosova ile Türkiye Sağlık Bakanlıkları aracılığıyla Priştine Devlet Hastanesinden 25 Nisan tarihinde İstanbul’daki bir hastaneye nakledildi. Bir kaç ay süren yoğun tedavinin ardından Rexhepi’nin bu sabah vefat ettiği duyuruldu.

Cerrah olan 63 yaşındaki Rexhepi, 1999 yılında Kosova Kurtuluş Ordusuna (UÇK) katılmış, Birleşmiş Milletler Geçici İdaresine (UNMİK) geçen Kosova’da 2002-2004 yıllarında Kosova’nın ilk başbakanı olarak görev yapmıştı.

Türkiye’de yakın akrabaları bulunan Bajram Rexhepi’nin naaşının İstanbul’dan yarın Priştine’ye gelmesi bekleniyor. Eski Başbakanlardan Bajram Rexhepi, yarın Mitroviça’da devlet töreniyle toprağa verilecek.