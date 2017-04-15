Kosova polisi alarmda

Mesai saatlerini 12 saate çıkaran Kosova Polisi, Kosova’da tüm Hristiyan ibadet yerleri ve binalarını koruma altına aldı. Kosova’da tüm kiliselerin dün akşamdan itibaren güvenliğini sağlamak üzere Kosova polisinin24 saatlik koruma çalışması başlattığı öğrenildi. Bu arada Başbakan İsa Mustafa , Ulusal Güvenlik Kurulu’nu topladı.

“Güvenlik Kurulu, terör tehdidini doğruladı”

Kosova Güvenlik Kurulu, kamuya açıklama yaparak, son günlerde, Kosova’da yasal düzeni bozmak isteyen gurupların bulunduğu ve bunun tedirginlik yarattığı belirtildi. Güvenlik konseyi bu gurupların, devlet kurumlarına saldırı planladıklarına dair ihbarların geldiğini doğruladı. Kosova Güvenlik Kurulu, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ülkede güvenlik konusunda yaşanan tedirginlikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,güvenlik organlarının Kosova’da yurt dışında etkinlik gösteren bazı guruplarla bağlantılı olan kişi ve gurupların faaliyet planları hakkında alınan duyumlar paylaşıldı. Kurul, bu kişi ve gurupların ülkede istikrarı bozmak ve yasal düzeni tehlikeye atmak amacıyla bazı faaliyetler planladıklarını belirtti. Söz konusu kişiler devlet kurum yetkilileri ve siyasilere yönelik saldırılar plandılar. Güvenlik Kurulu açıklamasında, söz konususaldırı planlarının tüm vatandaşlar, hükümet, Parlamento ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınanması gereğine vurgu yapıldı. Güvenlik organları tarafından vatandaşların hayatını, ülkede istikrarı ve yasal düzeni hedef alan bu tür etkinlikleri durdurmak için gereken tüm önlemlerin alındığı belirtildi.