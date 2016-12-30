Cloudflare

Kosova Cumhurbaşkanı: Erdoğan dünyanın birinci lideridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, 'Erdoğan dünyanın 1. lideridir' dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı: Erdoğan dünyanın birinci lideridir
Eklenme: 30 Aralık 2016, 01:08
Bu haber 40.924 kez okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Taçi, Türkiye'de bulunmaktan ve dostluklarını teyit etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Taçi, şunları kaydetti:

"Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir. Bundan tavizimiz yoktur. İster Priştine'de, ister Ankara'da, ister Brüksel'de isterse de New York'ta olsun, terörist teröristtir."

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Taçi, Türkiye'nin Kosova'da en büyük 3. büyük yatırımcı olduğunu hatırlattı. Taçi, bugün iş adamlarıyla yaptığı görüşmede, onları Kosova'ya yatırıma davet ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Kosova'nın birçok uluslararası örgüte üyeliğine verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Taçi, AB Konseyi ve UNESCO'ya yapacakları üyelik başvuruları sürecinde Türkiye'ye yardımları için şimdiden teşekkür etti.

Kosova'nın 113 ülke tarafından tanındığının altını çizen Taçi, "Bazı ülkelerin tanıması doğrudan Türkiye'nin çalışmalarının sonucunda gerçekleşti, bu yüzden Türkiye'ye minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN DÜNYANIN 1. LİDERİDİR"

Türkiye'yi ziyaret etmesine bazı eleştirilerin yöneltildiğinin sorulması üzerine Taçi, şunları kaydetti:

"Onlar cahildirler. Bizim ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Benim için 2016'nın en önemli ziyaretidir. Değerli dostum Erdoğan, dünyanın 1. lideridir. Daha Kosova bağımsızlığını ilan etmeden beni telefonla arayarak tebrik etti, buna minnettarım. Türkiye Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biridir."

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, futbolda 2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta olduklarını hatırlatarak, Türkiye'ye başarılar diledi.

Taçi, Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFetullahçı Terör Örgütü'
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

hercai

''Erdoğan dünyanın birinci lideridir'' Tam Isabet!

Cevapla

Teyyo

Oflu baba, kafan kıyak galiba. Savaşın ülkemize ne yararı olabilir? Sen git bir doktora en iyisi.

Cevapla

Muzaffer

İsimler anlamaz kardeş

Cevapla

Onur

Boyle efendi olun canimizi isteyin can verelim kardesim. Kosova bizim icin ikinci azerbaycandir.gittim gordum ben kosovayi kendi bayraklarini goremezsin hangi dukkana girsen turk bayragi var ve hepsi diyorki osmanlidan sonra biz burda yetim kaldik ama allaha sukurler olsunki artik turkiyemiz var allah turkiyenin eksikligini gostermesin birdaha diyorlar. Yemin olsun abartmadan duyduklarimi soyluyorum.

Cevapla

oflu baba

GUNAYDIN KARDES ULKE YAVAS YAVAS ERDOGAN BEYIN DUNYA LIDERI OLDUGUNU TUM INSANLIK ANLAYACAK KEMAL KILICTAROGLU BILE ANLAYACAK BENIM TEK MUTLU OLDUGUM SEY TURK ASKERININ YURT DISINDA SAVASABILMESI VE COK BASARILI OLMASI YANI BIR YERDEN BASLAMAK LAZIMDI BASLADIK HAYDI HAYIRLISI YURT DISINDA SAVASMAK ULKE CIKARINA VE YARARINADIR

Cevapla

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Elektrik kesintileriyle ilgili bakanlıktan açıklamaElektrik kesintileriyle ilgili bakanlıktan açıklama

Enerji Bakanlığından, son günlerde yaşanan kesintilerin, elektrik yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki…

Türk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerliTürk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerli

Tamamen yerli olarak tasarlanan yüksek süratli hücumbot 'FAC55' için çalışmalar…

Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyorBaşbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman…

Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüyle girilen…

FETÖ soruşturmasında 100 asker tutuklandıFETÖ soruşturmasında 100 asker tutuklandı

FETÖ soruşturmasında ByLock'tan 100 rütbeli asker tutuklandı.

Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son dakika açıklamasına göre Astana'da yeni…

Darbeden tutuklu 8 polise tahliyeDarbeden tutuklu 8 polise tahliye

Darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin açılan ilk davada ara…

Tutuklu HDP'lilerden cezaevi pozuTutuklu HDP'lilerden cezaevi pozu

Tutuklu olarak Kandıra Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen…

Ahmet Şık tutuklandıAhmet Şık tutuklandı

"Örgüt propagandası yapmak" suçundanGözaltına alınan Ahmet Şık tutuklandı.