Kosova camisini bekliyor

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından 2012 yılında temelleri atılan ancak o tarihten sonra hiçbir gelişme kaydedilmeyen Priştine Merkez Camisi inşası önündeki tüm engellerin kaldırılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kosova İslam Birliği Sözcüsü Ahmet Sadriu, 2012 yılının Ekim ayında temeli atılan cami inşaatında geçen 5 yıllık süreçte yaşananları ve Priştine Belediye Meclisinin cami planını onaylamamasını değerlendirdi.

Sonuç bekliyorlar

Belediye Meclisinin bir süre önce mimarlar, belediye çalışanları ve Kosova İslam Birliği temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurduğunu anımsatan Sadriu, meselenin çözümü noktasında bir sonuç beklediklerini ancak kendilerine henüz bir cevap ulaşmadığını söyledi.

Belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti'den "projenin mahallenin kentsel planına uygun olmadığı" yönünde uyarılar aldıklarını aktaran Sadriu, Belediye Meclisince tahsis edilen alan üzerine yapılacak cami ile ilgili bu gerekçenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"81 proje kabul edildi"

Kosova'da ilk defa bu büyüklükteki bir proje için şeffaf bir proje kabul süreci yaşandığını dile getiren Sadriu, "Yerli ve yabancı çok sayıda proje tasarım şirketi katıldı. 110'un üzerinde katılımdan 81 proje kabul edildi." dedi.

Sadriu, projelerin seçimi konusuna da değinerek, 2013 yılında bir hafta boyunca sergi düzenlendiğini ve tüm projelerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade etti.

Türkiye, Bosna Hersek ve İtalya'dan ünlü mimarların yanı sıra yerli mimarların da katılımıyla oluşturulan komisyonun 81 projeden üç tane en iyi projeyi seçtiklerini söyleyen Sadriu, ardından Priştine halkının da oylarıyla bu üç proje arasında seçim yaptıklarını dile getirdi.

Seçilen ve inşa edilmesi planlanan projenin 14 binden fazla oy aldığına dikkati çeken Sadriu, "Burada vatandaşlar tarafından beğenilen, seçilen bir projeden söz ediyoruz. Sadece bizim tarafımızdan veya mimarlar komisyonu tarafından seçilen bir projeden değil." şeklinde konuştu.

"Balkanlar'daki birçok şehirde mevcut"

İnşa edilmesi planlanan caminin, 15. yüzyıl mimarisine sahip olduğu ve Türkiye'deki camilerin tarzına benzediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Sadriu, bu eleştirilerin "taraflı" ve "siyasi eğilimli" olduğunu söyledi.

Sadriu, cami planının geleneksel tarzda olduğunu, başta başkent Priştine olmak üzere Balkanlar'daki birçok şehirde mevcut olduğunu kaydetti.