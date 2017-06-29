Köşk Belediyesi yeni binasına kavuştu

2015 yılının son aylarında ilçede kestane pazarı olarak bilinen Aydın-Denizli karayolu kenarındaki alanda inşaat çalışmaları başlanan Köşk Belediyesi hizmet binası tamamlandı.Bayram tatilinin ardından mesaiye yeni binada başlayan Köşk Belediyesi, ilçenin eksikliklerine göre projelendirdiği binada mahalle muhtarlıkları, sergi salonu, halk eğitim merkezi için kurs salonları bulunuyor.

Bin 191 metrekare alan üzerine oturan bina,3 katlı olup yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı alan olarak inşa edildi. Belediye hizmet birimlerinin bulunduğu binada 2 adet konferans salonu, sergi salonu, resim atölyesi, müzik odası, otopark, el sanatları bölümü, yemek salonu, mescit, muhtarlıklar yer alıyor. İlçede bugüne kadar sergi salonu bulunmazken, belediye hizmet binasıyla bu eksiklikte giderilmiş oldu.

Serdaroğlu Mahallesi ve 6 Eylül Mahallesi muhtarlıklarına da belediye binası içerisinde yer verilirken, Halk Eğitim Merkezine de yeni binada yer verildiği öğrenildi. Halk eğitim bundan sonra kursiyerlerini Belediye hizmet binasında eğitim verecek.

Köşk için önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kılınç, “Yeni Belediye hizmet binası inşaatımızı tamamladık. Beleidye binamızın yer seçiminde farklı kriterlere baz aldık. Binamız, öncelikli Altı Eylül ve Serdaroğlu Mahallesi olmak üzere ilçemiz için yeni bir merkezi canlılık oluşturacak nitelikte. İlçemize belediye hizmet binası kazandırırken, ilçenin de ihtiyaçlarını göz önüne aldık. Mesela ilçemizde sergi salonu yoktu. Hizmet binamız projesinde bunu da ekleyince bu eksikliği giderdik. Muhtarlıklarımızın yer sorunu vardı, 6 Eylül ve Serdaroğlu mahalleleri muhtarlıklarına yer tahsisi yaptık. Muhtarlarımız aynı binadan hizmet verecek” şeklinde konuştu.

‘Son Derece Mutluyum’

Seçim öncesi ilçe halkına vermiş olduğu sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılınç, “Bu binayı başlayıp tamamlamamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, milletvekillerimize, Valimize çok teşekkür ediyorum. Köşkümüze böyle güzel bir bina kazandırmaktan son derece mutluyum. İnşallah bu binamızda vatandaşlarımıza daha güzel ve kaliteli hizmet vereceğiz. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır” ifadelerini kullandı.