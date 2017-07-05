Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KOSGEB'den vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

KOSGEB'den, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verilen destek işlemlerinin, çıkar sağlama peşinde olanlarca 'iş takibi' adı altında para alarak yapıldığı, işletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:03
KOSGEB'den vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB), KOBİ’lere ücretsiz ve aracısız verilen destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olanların "iş takibi" adı altında para alarak yaptığı belirtilerek, "İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan "KOSGEB kredilerinde vurgun çarkı" başlıklı haberler sonrası gerekli inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı vurgulanarak, Başkanlığın, kuruluşundan bu yana KOBİ ve girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere çeşitli destekler sağladığı hatırlatıldı.

Başkanlığın, KOBİ’lere sağlanan bu destek programlarını uygularken, özellikle danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurum ile hiçbir bağı olmayan bazı şahıs ve firmaların, "KOSGEB’den hibe destek kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz.", "Bedeli karşılığında KOSGEB destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceğiz" veya "KOSGEB'in destek ve kredilerini belli bir komisyon karşılığında çıkaracağız" yönünde, gerçeğe uygun olmayan, asılsız beyanlarla, işletmeleri yanılttığı ve maddi menfaat temin ettiği yönünde şikayetlerin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile KOSGEB’e iletildiği bildirildi.

KOBİ ve girişimcilerin, KOSGEB İl Müdürlükleri, "444 1 567 KOSGEB Çağrı Merkezi", RTÜK onaylı kamu spotları, yazılı ve görsel medya aracılığı ile kötü niyetli kişi ve kuruluşlara karşı sürekli bilgilendirildiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"KOSGEB’in, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olanlar 'iş takibi' adı altında para alarak yapmaktadır. İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri, KOSGEB adını kullanarak KOBİ’lerden maddi talepte bulunan kişi ve kuruluşları, mağduriyet yaşayan KOBİ’lerin bizzat Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:03
  1. gazeteler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...