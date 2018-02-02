KOSGEB’den hibe fırsatı

1- Girişimcilik destek programı: Bu program uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya varan desteği içeriyor.

2- Genel destek programı: Proje hazırlama konusunda eksikleri olan KOBİ’lere yönelik program, bölgelere ayrılmış durumda. 1, 2, 3 ve 4’’üncü bölgeler için ayrı ayrı destek veriliyor.

3- İşbirliği güçbirliği destek programı: KOBİ’lerin ortaklığına yönelik hazırlanan desteğin üst limiti 1,5 milyon lira.

4- Kobigel-kobi gelişim destek programı: En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programla, KOBİ’lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

5- ar-ge, inovasyon ve endüstri desteği: Ar-Ge ve inovasyon ve endüstriyel uygulama alanında teknoloji ve yeni buluşlara yönelik, ayrıca üretim odaklı destek söz konusu.

6- Teknopazar: Bu program teknolojik ürün üreten firmalar için can suyu niteliğinde. 150 bin liraya varan hibe desteği sağlıyor.

7- Uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı: Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı’nın süresi 5 yıl. Destek üst limitleri ise kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar.

8- Gelişen işletmeler piyasası kobi destek programı: Sermaye piyasalarından fon temin edilmesi ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla veriliyor.

9- kobi teknoyatırım-kobi teknolojik ürün yatırım destek programı: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek, destek oranları yüzde 100’e tamamlanıyor.

10- Stratejik ürün destek programı: Makine ve teçhizat giderleri için işletmelere 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli yüzde 100 destek veriliyor.