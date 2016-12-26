KOSGEB sıfır faizli kredi sonuçları açıklandı

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KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz bu linkten sorgulayabilirsiniz! http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/ adresinden sonucunu öğrenebilecek.

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU SONUCU SORGULAMA

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.

Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine dikkati çekti.

KOSGEB ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak."