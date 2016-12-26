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KOSGEB sıfır faizli kredi başvuru sonuçları belli oldu!

KOSGEB 50 bin TL'lik faizsiz kredi başvurularının sonuçları açıklandı. 15 bin kişiye verilecek olan sıfır faizli kredi için 200 binden fazla başvuru yapılmıştı. Bakan Özlü, KOSGEB başvuruları sonucu kredi almaya hak kazanan KOBİ'lerin ödemelerini bu yıl bitmeden alacaklarını duyurdu.

KOSGEB sıfır faizli kredi başvuru sonuçları belli oldu!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:57
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KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz bu linkten sorgulayabilirsiniz!  http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/ adresinden sonucunu öğrenebilecek. 

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU SONUCU SORGULAMA

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri  kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak  KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.

Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da  sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine  dikkati çekti.

KOSGEB ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını  elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin,  Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank  ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren  Özlü, şunları kaydetti:

"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak  kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden  yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini  alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını  elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer  bir uygulama yapılacak."

 
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