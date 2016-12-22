KOSGEB faizsiz kredi başvurularında son gün! Nasıl başvurulur?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları başladığı günden itibaren birçok işletmeci tarafından oldukça yoğunluğa sebep olmuştu. KOSGEB başvuruları 21 Aralık Çarşamba günü sona erdi. Bir günde 450 bin kayıt yenileme ve güncelleme işlemi yapılan başvurularda, Kredi başvurusunda bulunan firma sayısı 150 bini aştı. Peki KOSGEB sıfır faizli 50 bin TL kredi için başvuruda bulunan ve bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar için KOSGEB kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiler

"BAŞVURAMAYANLAR ÜZÜLMESİN 2017'DE BENZER UYGULAMA YAPILACAK"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne başvurup programdan yararlanma hakkını elde edenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmeden yapılacağını bildirdi.

Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başvuruları bugün 23.59'da sona erecek destek programına çok yoğun talep geldiğine dikkati çeken Özlü, başvuru süresinin uzatılmayacağını, ancak yeni kayıt ve güncelleme yapılabileceğini belirtti.

Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak."

BAŞVURULAR UZATILMADI

Hürriyet’e bilgi veren KOSGEB yetkilileri, sistemin başvuru sayısındaki yoğunluktan zaman zaman durma noktasına geldiğini belirttiler. Yetkililer, “Bir yılda yaptığımız işlemi bir günde yaptık. Bir günde 450 bin kayıt yenileme ve güncelleme işlemi yaptık. Kredi başvurusunda bulunan firma sayısı 150 bini aştı. Yarın geceye kadar bu sayının 300 bini geçeceğini tahmin ediyoruz” dediler.

KOSGEB yetkilileri kredi başvurusunda bulunan firmalara bir de önemli uyarıda bulunuyor: “Bu süreçte fırsatçılar türedi. Cep telefonu mesajı gönderip, krediniz hazır, gelin alın, diyorlar. Herkes bilmeli ki biz hiçbir zaman KOSGEB destekleri için telefon mesajı göndermiyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Kullanıcı adı ve şifrelerini kimseye vermesinler. Kredi başvurusu olumlu olan firmaları ilan edeceğiz, bilgilerini ilgili bankalara göndereceğiz.”

HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?

Destek başvurularının ardından onay alınması halinde, aşağıda yer alan bankalardan talep edilen meblağlar alınabilecek. KOSGEB başvuruları onaylasa dahi, bankalar kredi verip vermeme ve onaylanan kredi miktarlarını değiştirme konusunda kendi inisiyatiflerini kullanma hakkında sahiptir. İşte programda yer alan bankalar;

*Akbank T.A.Ş.

*Denizbank A.Ş.

*Garanti Bankası A.Ş.

*İş Bankası A.Ş.

*QNB Finansbank A.Ş.

*Halk Bankası

*Vakıflar Bankası T.A.O

*Yapı Kredi Bankası A.Ş.

*KGF (Kredi Garanti Fonu)

KOSGEB KAYDI NASIL YAPILIR?

KOSGEB'e henüz işletmesini kaydetmeyenler bu başvurudan yararlanamayacağı için öncelikle bu kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. KOSGEB işletme kaydını tamamladıktan sonra sıfır faizli kredi başvurusu yapılabilecektir. İşte KOSGEB kayıt işlemleri

KOSGEB'E İLK KEZ KAYIT YAPTIRMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Giriş bölümündeki "KOSGEB'e ilk Kayıt" linkine tıklamalısınız. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmenize ait KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresini alacaksınız.

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemlidir.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

İşletme Adınızı tam ünvanını büyük harfler ile yazınız.

İşletmenizin Statüsünü seçiniz.

Vergi Dairesini seçerken önce işletmenizin bulunduğu ili seçiniz.

İlinizde bulunan vergi dairelerinin geldiği listeden vergi dairenizi seçiniz.

Vergi numaranızı giriniz. Eğer şahıs işletmesi iseniz T.C. kimlik numaranızı giriniz.

Yetkili Kişi Adı Soyadı bölümünde soldaki haneye AD sağdaki haneye SOYADI yazınız. Yetkili kişi işletmeniz adına imza atmaya yetkili kişi olmasına dikkat ediniz.

SSK İşyeri Sicil No veya yoksa BAĞ-KUR numaranızı giriniz.

SSK iş yeri numaranızı 21 hane olacak şekilde giriniz. 23 haneli ise son iki haneyi girmeyiniz.

İşletmenizin kuruluş yılınız 4 haneli olacak şekilde giriniz.

İşletmenizin bulunduğu yeri seçiniz.

İşletmenizin ticari sicil numarasını giriniz. Esnafsanız esnaf sicil numaranızı giriniz.

Bağlı bulunduğunuz meslek kuruluşunu seçiniz.

Faaliyet kodunuzu seçmeniz gerekmektedir bunun için öncelikle Faaliyet kodunuzu seçmek için tıklayınız butonuna tıklayınız. Karşınıza madde 15 deki NACE Seçimi ekranı gelecektir.

Nace seçim ekranından İşletme türünüzü seçiniz. İmalatçı iseniz İmalatçı olarak çalışıyorum değilseniz İmalat dışı çalışıyorum seçiniz. Sonrasında altında gelen menüden NACE Üst Kodu’nu seçiniz.

NACE İkili Kodu menüsü dolacak ve bir alt kriter daha seçmenize izin verecektir.

Seçtiğiniz Nace İkili Kodu na göre ilgili faaliyetler aşağıda açılacak tabloya gelecektir. İlgili tablodan aşağıdaki şekilde de gözüktüğü gibi tik atarak işletmenizle ilgili faaliyet alanını seçiniz ve sonrasında NACE Seçim ekranının sağ alt köşesindeki butonuna tıklayınız. En az 1 ve en fazla 3 alanı seçebilirsiniz.

İşletmenize ait iletişim bilgilerini girmeniz gerekmektedir.

Yukarıda girdiğiniz bilgilere onay verme işlemini yapmanız gerekmektedir. Bunun için İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. tikini işaretleyiniz.

Sistemin güvenliği için en son adımda kontrol bulunmaktadır. Kontrol bölümünde çıkan resimdeki rakamları aşağısındaki kutucuğa eksiksiz olarak giriniz.

Tüm adımları yaptıktan sonra butona tıklayıp kayıt işleminizi tamamlayınız. Eğer yukarıdaki bilgilerinizde sisteme aykırı bir giriş yaptı iseniz sistem sizi uyaracaktır. Çıkan uyarıları okuyarak değiştirmeniz gereken bilgileri değiştirip sonrasında tekrar butonuna tıklayınız .

DİKKAT: Bilgilerinizi kaydetme işlemi sonrasına sistem size bundan sonra irtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürüteceğiniz İlgili Birimi seçmenizi aşağıdaki şekildeki gibi isteyecektir. Menüden gelen birimler içerisinden size en yakın olanını seçiniz ve butonuna tıklayınız. Bu işlemi tamamlamanıza müteakip karşınıza gelecek ekrandaki KULLANICI ADI ve ŞİFRENİZİ NOT EDİNİZ ve KOBİ BEYANNAMESİ işlemlerinizi doldurmaya başlayınız.