KOSGEB desteği ile cilt bakım merkezi açtı

Elazığ’da açılan KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılan Necla Bak, girişimcilik sertifikası aldı. Mesleğini memleketinde yapmak isteyen Bak, kendi adını verdiği Beauty Center Lazer Epilasyon ve Cilt Bakım Merkezi’ni kurdu. KOSGEB’den hibe ve kredi desteğine de başvuran kadın girişimcinin kurduğu merkezin açılışı yapıldı. AçılışaEsnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemil Erdem, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Almış olduğu eğitimin ve İstanbul’da çalıştığı uzmanlar sayesinde deneyim ve tecrübelerinden dolayı alanında iddialı olduklarını aktaran iş yeri sahibi Necla Bak, "Bugünümüzde bize eşlik eden destekçilerimiz var. İşin ön yüzünde hep ben görünüyorum ama benim görünmeyen kahramanlarım var. Sloganımız her zaman yenilik, hizmet, kalite, güler yüz, hijyen, sağlık, temizlik şeklinde. Bu anlamda da Elazığ’ımızın güzel insanlarına hizmet vereceğiz. Güzel bir mekanımız var kapılarımız her zaman herkese açık" dedi.

Bu tip merkezlerde hijyenin önemli olduğunu aktaran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemil Erdem ise, "Gerçekten güzel bir mekan. Bütün hijyenik çalışmalar yapılmış. Bunun yanı sıra ise kalifiye ve ara elaman çalıştırılması da çok önemli. Çok güzel mekanlar açılabilir ama kalifiye elaman bulunmadığı zaman sıkıntı yaşanılır. Açılan bu iş yerinin başarılı elemanlarının olduğundan bahsettiler. Bu iş insan sağlığı ile ilgili. Bu iş yapılırken çok özen gösterilmelidir. Elazığ’da bu tür salonlar giderek artıyor inşallah kim daha iyi iş yaparsa o kazanır" ifadelerini kullandı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu ise,"Necla Bak’ın Elazığ’da en iyilerden birisi olacağına şahsım adına inanmıştım. Elazığ için çok güzel bir salon açıldığına inanıyorum. Bayanlara hizmet eden hangi konu olursa olsun bir başarı elde edilir. Elazığ’da bu tür yerlere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Necla Bak’ın KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifika töreninde sertifikasını aldığını dile getiren Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş," Necla Bak vermiş olduğumuz sertifika ile işletmesini kurdu. Bizde bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye kaydetti.