Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

KOSGEB 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:06
KOSGEB 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

KOBİ uzman yardımcılığı için endüstri, işletme, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, kimya, matematik, mekatronik, metalürji veya malzeme mühendisliği, matematik, istatistik, iktisat, işletme, maliye ve kamu yönetimi bölümlerinden mezunlar başvurabilecek.

Adaylarda, KPSS'de istenen puan türlerinde, bu yıl asgari 70 puan almış olma şartı aranacak.

Başvurular 21 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapılacak.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:06
  1. KOSGEB
  2. KOBİ
  3. uzman
  4. Yardımcısı
  5. Alım
  6. İş
  7. İstihdam
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz?
    1. Sıcak su içmenin faydalarını biliyor..
    2. Ankara'da son dakika gelişmesi.....
    3. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil..
    4. Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!
    5. FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!
    6. O ülkede telefon dolandırıcısına ömür..
    7. Terör yuvaları artık menzilimizde!..
    8. Altay Tankı için 3 firmaya davet
    9. Denizli'de askere gitmeye hazırlanan 2..
    10. FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu
    11. Anıtkabir söylenti Bakan Işık'tan..
    12. Hero tişörtü giyenler için karar..
    13. Hükümetten kritik FETÖ açıklaması!..
    14. WhatsApp, YouTube yürütme özelliği..
    15. Tek tip kıyafette iki seçenek
    16. Cilvegözü sınır kapısı kapatıldı!
    17. Sıcaklara özel ‘içilebilir baklava’
    18. Toroğlu topa tuttu: Dayağı yedi ama...
    19. Namaz kılanlara saldırı! Kanlar içinde..
    20. Bolu'da korkunç kaza!
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var