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Köşeye sıkışan teröristler kendini patlattı!

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından bir evde sıkıştırılan 2 terörist el bombası ile kendilerini patlattı.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:48
Köşeye sıkışan teröristler kendini patlattı!

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi. 

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada" Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi"denildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:48
  1. Tunceli
  2. pkk
  • PolatPolat1 sa önce
    Hiç bir Alevi Türk kendi askerine kurşun sıkmaz. Mlkp, Dhkpc gibi hainler Türk ismi taşıyan Ermeni köpeği.
  • TurgutTurgut2 sa önce
    Cok iyi olmus ,cehennemin dibine kadar yollari var,bu ulke onlari hapishanede doyurmak zorunda degil.
Bugünkü Akit

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