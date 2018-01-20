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Köşeye sıkışan teröristbaşı Rusya'ya yalvardı! Türkiye'yi...

Terör üssü haline gelen Afrin'e operasyon düzenlemeye hazırlanan Türkiye, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ı korkudan titretti. Teröristbaşı Karayılan, Rusya'dan operasyona mani olması için yardım istedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:22
Köşeye sıkışan teröristbaşı Rusya'ya yalvardı! Türkiye'yi...

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor.

KANDİL'DE PANİK

TSK'nın yaptığı harekat hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye neden oldu.

RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Karayılan">Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu. Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.

ERDOĞAN'IN TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEYİN

Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş28 dk önce
    TAMAM LAN HERGELE AĞLAMA BENİ DE AĞLATACAKSIN.SÖZ SANA ÇİÇEKLİ PUANTLI 3 TOP SATEN ETEKLİK VE ELBİSELİK KUMAŞ.LEN GENE GEÇİRDİM SANA TORPİLİMİ
  • HassoHasso1 sa önce
    Abd yönetimi bu haberi dikkatlice okusun. Hani afrinde terör örgütü yoktu. Karayılan boşuna mı Rusya'ya yalvarıyor. Bu durum ve karayilanin Rusya'ya yalvarması abd nin sozlerini tamamen yalanlıyor
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