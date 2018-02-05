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Köşeye sıkışan Salih Müslim ağız değiştirdi! "İstemiyoruz"

Terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim, hiçbir ülkeden Afrin konusunda destek alamayınca, “Biz Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” diyerek Esed’den yardım istedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:15
Köşeye sıkışan Salih Müslim ağız değiştirdi! "İstemiyoruz"

Afrin’e yapılan operasyonun durdurulması için ABD, Rusya ve Fransa’dan defalarca yardım isteyen terörist Müslim">Salih Müslim, beklediği destek gelmeyince ağız değiştirdi. Operasyondan kısa süre önce yurtdışına kaçan Müslim, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrin’den çekilirken kendilerine haber vermediğini öne sürdü.

ABD’DEN ÜMİDİ KESTİ

Türkiye’nin Münbiç’e düzenleyeceği olası bir operasyonda ABD yardımından ümidi kesen Müslim, “Hiçbir devletten bizi savunmasını istemiyoruz. Münbiç halkı DSG’yle birlikte kentini savunacaktır” dedi. Kapılarının “Her türlü ittifak için açık olduğunu” söyleyerek Esed rejimine göz kırpan Müslim, “Biz şu ana kadar Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” dedi. 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:15
  1. Afrin
  2. Salih Müslim

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