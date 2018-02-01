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Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!

Barzani yönetiminden YPG/PKK'ya yardım eli. Afrin gündemiyle toplanan Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu, Kuzey Irak ile PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgeler arasında bulunan sınır kapılarının açık tutulmasını kararlaştırdı.

01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!

Irak’ın kuzeyinde yasa dışı referandum kararı alarak tüm uyarılara rağmen halkı sandık başına götüren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tutumunu Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı karşısında da sürdürdü. Referandum sürecinde PKK/PYD ile birlikte hareket eden IKBY Parlamentosu, Afrin’de de terör örgütünün yanında yer aldı.

SEVKİYAT SÜRECEK

Parlamento, Zeytin Dalı Harekatı gündemi ile toplandı. Toplantıda meclis üyeleri, ABD’nin IKBY topraklarından PKK/PYD’ye 5 bin TIR silahın taşındığı sınır kapılarının açık tutulması kararı aldı. Sınır kapılarından terör örgütüne yönelik sevkiyatların da devam etmesi kararlaştırıldı. Parlamento kapıların açık tutulmasına gerekçe olarak ise Afrin’e ulaştırılacak insani yardım ve sağlık malzemelerini gösterdi.

KAPILARI DEVRETMEMİŞTİ

Referandum girişimi sonrasında Merkezi hükümet, IKBY’nin elinde bulundurduğu sınır kapılarının kontrolünün kendilerine devretmesini istemişti. Terör örgütleri ile birlikte iş tutan IKBY yönetimi özellikle Suriye sınırındaki kapıları devretmemişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
  1. barzani
  2. PKK
  3. kapı
  • YavuzYavuz31 dk önce
    Saddam, senin kıymetini bu millet yeni anladı. Saddam az bile yapıyormuş. Bu çakalların kökünü kurtmadıktan vedahi Suriyeyi Irağı sınırlarımız içine katmadıktan kelli bize bu coğrafyada rahat yok. Tepelerine balyoz gibi inmek gerekli.
  • serhatserhat1 sa önce
    bence iran durmamalı iranda barzaniye vursun bakalım......... çünkü rahat durmuyor barzani bey
  • nn1 sa önce
    İYİ OLUR BURADAN TACİZE BAŞLARSA KENDİSİ SORUMLUTAM DA ARADIĞIMIZ FIRSATKENDİSİYLE BİRLİKTETEMİZLİKYAPARIZ
  • nn1 sa önce
    İYİ OLUR BURADAN TACİZE BAŞLARSA KENDİSİ SORUMLUTAM DA ARADIĞIMIZ FIRSATKENDİSİYLE BİRLİKTETEMİZLİKYAPARIZ
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    35 YILDIR ABD NİN EMRİ İLE BARZANİ DIŞ POLİTİKASI İZLEDİK ! BARZANİ VE TALABANİ , SADDAMIN ÜLKESİNİN TERÖRİST BAŞLARIYDI.
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