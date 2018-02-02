Köşeye sıkışan PKK 900 çocuğu kaçırdı!

Aile fertlerinden birçoğu PKK baskısı yüzünden Afrin’i terk eden 11 yaşındaki Hüseyin adlı çocuk da bunlardan biri. Hüseyin, terör örgütü tarafından zorla cepheye sürüldü. Gözaltına alınan bir teröristin verdiği bilgi, yaşanan dramı ortaya döktü. Buna göre Hüseyin’in annesi, Afrin merkezde bulunan PKK yöneticilerine ‘oğlunu serbest bırakmaları için’ gözyaşı dökerek yalvardı. Annenin isteğini geri çeviren PKK’lılar, ona çocuğunu sadece bir saat görme izni verdi. Acılı buluşmada Afrinli Hüseyin, annesinden ayrılmak istemedi. Gözü yaşlı anne ise “Yavruma belki bu son sarılışım olacak. Onu zorla cepheye götürüyorlar” diye feryat etti. PKK’nın kırsalda verdiği büyük kayıplarını kapatmak için kaçırdığı çocuk sayısının 900’ü aştığı, Meydanki bölgesine götürülen çocukların kampta toplanıp kısa bir silah eğitimden sonra cephe hattına sevk edildiği öğrenildi.

Cephelerde büyük bozgun yaşayan ve günden güne eriyen terör örgütü, Mehmetçiğin karşısına çıkarmak için ‘çocuk ve yaşlı kaçırma’ işine hız verdi. PKK son günlerde, özellikle ‘örgüte karşı olduğu bilinen’ ailelerin çocuk ve yaşlılarını toplayarak ön cepheye götürüyor. Teröristler son olarak, Mehmetçik’le savaşmayı kabul etmediğinden ötürü baskı için hapsettiği çocuklar cezaevinden kaçınca, o çocukların akli dengesi yerinde olmayan babasını alıkoydu. Kulağı da duymayan yaşlı adamı Raco’ya götüren örgüt, çaresiz babanın cephede ölmesine neden olacak. Teröristler, çocukları örgütten kaçan yaşlı adamın görüntüsünü de çekerek bunu, diğerlerine gözdağı için propaganda amacıyla kullanmaktan çekinmedi. (Yeni Şafak)