Kosava'da halk sokaklarda

Kosova'nın çeşitli şehirlerinde geçtiğimiz hafta Fransa polisi tarafından gözaltına alınan Kosova'nın eski başbakanlarından muhalefet partisi AAK lideri Ramush Haradinaj'a destek gösterileri düzenleniyor. Ülkenin 6 şehrinde eş zamanlı olarak düzenlenen protesto gösterileri, Priştine ve Deçan'ın ardından Kosova'nın diğer şehirlerine de yayıldı. Mitroviça, Yakova, İpek, Ferizovik, Gilan ve Prizren'de düzenlenen protesto gösterilerine binlerce vatandaş katıldı.



“Haradinaj Kosova'dır", “ Kosova'ya hakaret etmeyin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler Fransa makamlarından, Kosova'nın özgürlüğü için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanlarından Ramush Haradinaj'ın bir an önce serbest bırakmasını talep etti. Kosova, Arnavutluk ve ABD bayraklarının dalgalandırıldığı Haradinaj'a destek gösterilerinde yapılan konuşmalarda, Haradinaj'ın Kosova'nın sembolü olduğu belirtildi. Meydanlara akın eden Kosovalılar, Ramush Haradinaj'ın Fransa makamları tarafından gözaltına alınması olayını Kosova'ya yapılan haksızlık olarak niteledi.



Haradinaj, geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda, savaş suçu işlediği şüphesiyle Sırbistan'ın çıkardığı yakalama kararı üzerine Fransa polisi tarafından gözaltına alınmıştı.